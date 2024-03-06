Число пострадавших на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 21

Фото: телеграм-канал Baza

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на ТЭЦ в городе Шагонара увеличилось до 21 человека. Об этом сообщили в правительстве республики.

"Трое человек ушли домой, но они все равно надышались, голова болит, в удовлетворительном состоянии. Но на всякий случай всех надо обследовать в больнице", – рассказали ТАСС местные власти.

При этом экстренные службы заявили в беседе с РИА Новости, что причиной ЧП могла стать детонация угольной пыли в помещении подачи топлива.

По словам спасателей, они узнали о взрыве в 04:42 по московскому времени. Затем на месте происшествия возникло возгорание на площади 50 "квадратов".

Из здания оперативно эвакуировали 21 человека. В настоящее время на месте работают 111 специалистов и 26 единиц техники.

Авария на ТЭЦ случилась рано утром в среду, 6 марта. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание, возникшее в котельной в результате взрыва.

Изначально сообщалось о 10 пострадавших, через некоторое время это число выросло до 18. Глава республики Владислав Ховалыг проинформировал, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести, еще у троих – состояние ближе к удовлетворительному.

На фоне случившегося в Туве ввели режим ЧС регионального значения. Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.



Пожар ликвидировали рядом с торговым центром "Ритейл парк" – МЧС