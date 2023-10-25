МВД начало проведение следственных действий в бизнес-клубе Club 500 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МВД проводят следственные действия в международном бизнес-клубе Club 500, который расположен на Рочдельской улице в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что работников заведения не выпускают. Собеседник агентства не уточнил, в рамках какого уголовного дела проводятся данные мероприятия.

Ранее сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Химках. Он находился в квартире многоэтажного дома по улице Молодежной.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконных организации и проведения азартных игр в столичном регионе. По делу проходили 11 соучастников подпольного бизнеса.

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