Рабочий погиб после падения с высоты на стройке в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий погиб в результате падения с высоты на строительном объекте на улице Южнопортовая в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения скончался на месте происшествия.

"Люблинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели рабочего на строительном объекте, расположенном на Ленинградском проспекте в Москве. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В СК заявили, что стационарная гидравлическая бетонораспределительная стрела столкнулась со строительными лесами, которые впоследствии упали на рабочего. От полученных травм мужчина 1972 года рождения скончался.

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