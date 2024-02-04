04 февраля, 11:11Происшествия
Рабочий погиб после падения с высоты на стройке в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Рабочий погиб в результате падения с высоты на строительном объекте на улице Южнопортовая в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения скончался на месте происшествия.
"Люблинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно о гибели рабочего на строительном объекте, расположенном на Ленинградском проспекте в Москве. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В СК заявили, что стационарная гидравлическая бетонораспределительная стрела столкнулась со строительными лесами, которые впоследствии упали на рабочего. От полученных травм мужчина 1972 года рождения скончался.
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