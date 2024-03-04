04 марта, 13:17Происшествия
Швейный цех колонии загорелся в Пермском крае
Фото: телеграм-канал "Пермь с огоньком"
Огонь охватил крышу швейного цеха исправительной колонии № 37 в Пермском крае. О происшествии рассказали представители экстренных служб.
"Горит кровля швейного цеха ИК-37 на площади 1 500 квадратных метров в поселке Половинка Пермского края. Пострадавших нет", – передает ТАСС сообщение служб.
Ранее крупный пожар произошел в административном здании в поселке Дмитриадовка в Ростовской области. Площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.
Через некоторое время пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.
К тушению пожара в Кисловодске привлекли 55 пожарных и 15 единиц техники
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