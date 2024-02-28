Крупный пожар произошел в административном здании в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар вспыхнул в административном здании в поселке Дмитриадовка в Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Огнеборцы локализовали пожар, на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники МЧС.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в школе в станице Динской Краснодарского края произошло короткое замыкание электроприбора. В результате были эвакуированы 1,2 тысячи человек, в их числе 1 тысяча детей.

До этого пожар произошел на складах компании "Леруа Мерлен" в городе Артеме в Приморье. Возгорание локализовали на площади в 700 квадратных метров. По данным МЧС, никто не пострадал.

Новости регионов: новосибирские пожарные использовали лестницу, чтобы спасти 18 человек