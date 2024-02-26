Пожар произошел на складе стройматериалов в Приморье

Фото: МЧС России

Пожар произошел на складах строительного гипермаркета в городе Артеме в Приморье. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В городе Артеме горят два отдельностоящих склада с утеплителем", – указано в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что пожар удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров. На месте работают 45 специалистов и 10 единиц техники. По данным ведомства, никто не пострадал и не погиб.

РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщает, что склады принадлежат компании "Леруа Мерлен".

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение производственно-складского здания в подмосковном Подольске. Огонь охватил строение в ночь на 26 февраля, площадь пожара составила 2 250 квадратных метров.

До этого МЧС России сообщило, что 24 февраля загорелся торговый павильон в поселке Горный Щит. Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.



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