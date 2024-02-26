Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение производственно-складского здания в подмосковном Подольске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на 2 250 квадратных метрах", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что проводят проливку и разборку конструкций.

Пожар в складском помещении в подмосковном Подольске вспыхнул на площади 2 тысячи квадратных метров в ночь на 26 февраля. К тушению огня привлекались более 50 человек и 15 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

До этого пожар произошел в нежилом здании в 1-м Балтийском переулке на шестом этаже и чердаке. По информации МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров.



На рынке в Волгограде ликвидировали открытое горение