Женщина погибла при пожаре в квартире дома на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина погибла при пожаре в квартире жилого дома в проезде Карамзина в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"В квартире жилого дома в проезде Карамзина произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1981 года рождения", – уточнило ведомство.

Точную причину случившегося установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

Ранее возгорание произошло в подвале двухэтажного административного здания в Большом Дровяном переулке в центре Москвы. Пожар в доме 12, строении 3 распространился на площади 40 квадратных метров. По прибытии на место пожарные увидели, что пламя охватило складируемые продукты и упаковки товара. Позже возгорание было локализовано. В результате инцидента никто не пострадал.

6 февраля в центре Москвы загорелось здание Шевалдышевского подворья, которое построили еще в XVII веке. Возгорание удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. Причиной пожара на Никольской улице могли стать сварочные работы, указывали в СК РФ.

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