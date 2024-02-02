Пожар произошел в 1-м Голутвинском переулке в центре Москвы

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Возгорание произошло в доме 14 в 1-м Голутвинском переулке, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:39. К 16:07 пожар был ликвидирован.

"Сведений о пострадавших не поступало", – уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что столичный Театр сатиры планирует возобновить показ спектаклей на основной сцене с 2 февраля. Причиной ранее отмененных мероприятий послужил пожар, который произошел 28 января.

По данному факту в СК организовали собственную проверку. Планировалось, что специалисты проведут ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническую.

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