Театр сатиры отменил спектакли до 4 февраля

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В столичном Театре сатиры отменили спектакли до 4 февраля включительно после пожара 28 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

"Спектакли на сцене "Чердак Сатиры": "Тремя этажами выше", назначенный на 1 февраля, "Этот ребенок", назначенный на 2 февраля, "Танго на миллион", назначенный на 3 февраля, "Родненькие мои", назначенный на 4 февраля, а также "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" на Основной сцене театра, назначенный на 4 февраля, отменяются", – отметила собеседница агентства.

В пресс-службе театра уточнили, что все денежные средства за билеты в полном объеме возвратят зрителям. Также у них будет возможность перенести купленные билеты на другие даты.

О возгорании в Театре сатиры стало известно в воскресенье, 28 января. Пожарным было трудно справляться с огнем из-за конструктивных особенностей здания. Через некоторое время пожар успешно ликвидировали.

Прокуратура взяла на контроль процедуру проверки, организованной по факту пожара. Столичный главк СК РФ организовал по факту произошедшего доследственную проверку.



Театр сатиры отменил два спектакля 31 января