Театр сатиры отменил запланированные на 31 января спектакли

Фото: телеграм-канал "Театр сатиры"

Столичный Театр сатиры, где ранее произошел пожар, отменил спектакли, запланированные на 31 января. Об этом сообщается в телеграм-канале культурной площадки.

"Спектакли "Василий Теркин" на сцене "Чердак Сатиры" и "Ночь ошибок" на Основной сцене театра, назначенные на 31 января, отменяются. Денежные средства будут возвращены в полном объеме", – говорится в сообщении.

Те, кто все же хочет посетить постановки в другое время, могут обменять билеты на удобные даты, направив обращение на почту театра, информировали в учреждении.

О возгорании в Театре сатиры стало известно в воскресенье, 28 января. Пожарным было трудно справляться с огнем из-за конструктивных особенностей здания. Через некоторое время пожар успешно ликвидировали.

Прокуратура взяла на контроль процедуру проверки, организованной по факту пожара. Столичный главк СК РФ организовал по факту произошедшего доследственную проверку.



В пресс-службе Театра сатиры прокомментировали ситуацию с возгоранием