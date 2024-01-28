28 января, 12:31Происшествия
Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Причиной пожара в Театре сатиры, предварительно, стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Между тем МЧС РФ в своем телеграм-канале отмечает, что пожарные ведомства эвакуировали 50 человек из театра.
Сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, дом 2 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58.
По последним данным, площадь возгорания достигла 350 квадратных метров. Тушение затруднено конструктивными особенностями здания.
В связи с тушением пожара перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Кроме того, дневной спектакль, который был запланирован на Основной сцене, отменен.
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