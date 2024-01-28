Площадь пожара в Театре сатиры в Москве выросла до 350 "квадратов" – СМИ

Фото: ТАСС/Екатерина Христова

Площадь пожара в Театре сатиры в центре Москвы увеличилась и составила 350 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сообщается, что огонь продолжает распространяться. Тушение затруднено конструктивными особенностями здания.

Сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, дом 2 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58. Ранее сообщалось, что площадь пожара Театра сатиры составляла 200 квадратных метров.

В связи с тушением пожара перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.

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