28 января, 11:57Происшествия
Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры
Фото: телеграм-канал Mash
Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В департаменте уточнили, что ограничения будут действовать на время работы оперативных и экстренных служб.
Сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, дом 2 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58 по московскому времени.
Пожарно-спасательные подразделения по прибытии зафиксировали, что из-под кровли административного здания выходит дым.
Позднее площадь пожара в Театре сатиры составила 200 квадратных метров. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте задействованы 76 огнеборцев и 21 единица техники.
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