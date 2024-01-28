Фото: телеграм-канал Mash

Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте уточнили, что ограничения будут действовать на время работы оперативных и экстренных служб.

Сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, дом 2 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58 по московскому времени.

Пожарно-спасательные подразделения по прибытии зафиксировали, что из-под кровли административного здания выходит дым.

Позднее площадь пожара в Театре сатиры составила 200 квадратных метров. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте задействованы 76 огнеборцев и 21 единица техники.



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