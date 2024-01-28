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28 января, 11:43

Происшествия

Площадь пожара в Театре сатиры составила 200 "квадратов"

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в Театре сатиры составила 200 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным министерства, огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте задействованы 76 огнеборцев и 21 единица техники.

Между тем в пресс-службе театра сообщили, что ситуация с пожаром находится под контролем, передает ТАСС.

Видео: Москва 24

Сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, дом 2 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58 по московскому времени.

Пожарно-спасательные подразделения по прибытии зафиксировали, что из-под кровли административного здания выходит дым.

Ранее на Котельнической набережной в квартире жилого дома вспыхнул пожар. В результате погибла женщина 1943 года рождения. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре.

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