28 января, 11:43Происшествия
Площадь пожара в Театре сатиры составила 200 "квадратов"
По данным министерства, огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте задействованы 76 огнеборцев и 21 единица техники.
Между тем в пресс-службе театра сообщили, что ситуация с пожаром находится под контролем, передает ТАСС.
Пожарно-спасательные подразделения по прибытии зафиксировали, что из-под кровли административного здания выходит дым.
Ранее на Котельнической набережной в квартире жилого дома вспыхнул пожар. В результате погибла женщина 1943 года рождения. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре.
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