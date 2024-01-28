Театр сатиры загорелся в центре Москвы

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Московский академический театр сатиры загорелся в центре города. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ.

Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, дом 2 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58 по московскому времени.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было зафиксировано, что из-под кровли административного здания выходит дым.

По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.

В связи с пожаром перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу, отмечали в Дептрансе.

Ранее на Котельнической набережной в квартире жилого дома вспыхнул пожар. В результате погибла женщина 1943 года рождения. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре.

Также мужчина 1964 года рождения погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Протопоповском переулке в центре Москвы. Ход и результаты проверки находятся на контроле Мещанской межрайонной прокуратуры.

Очевидцы поделились кадрами пожара на юго-западе Москвы