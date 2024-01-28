Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в Театре сатиры

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Прокуратура взяла на контроль процедуру проверки, организованной по факту пожара в Театре сатиры в Москве. Столичное надзорное ведомство рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара в здании на Триумфальной площади, на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре", – сообщается в публикации.

Пожар в Театре сатиры произошел утром в воскресенье, 28 января. Борьбу с огнем затрудняли конструктивные особенности здания.

В связи с происшествием перекрывали съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. В настоящее время пожар ликвидирован.

Дептранс сообщил, что автомобильное движение в районе Театра сатиры полностью восстановили.



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