Маршруты автобусов изменили из-за пожара в Театре сатиры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобусы 239 и с369 следуют измененной трассой из-за возгорания на Триумфальной улице, в районе дома 2, где расположен Театр сатиры. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58. Причиной возгорания, предварительно, стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах

По последним данным, площадь пожара достигла 350 квадратных метров. Тушение затруднено конструктивными особенностями здания.

В связи с тушением пожара перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Кроме того, дневной спектакль, который был запланирован на Основной сцене, отменен.



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