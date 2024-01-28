28 января, 16:58Транспорт
Движение в районе Театра сатиры полностью восстановлено после пожара
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобильное движение полностью восстановили в районе Театра сатиры, где ранее произошел пожар. Об этом Дептранс Москвы рассказал в своем официальном телеграм-канале.
"Движение полностью восстановлено", – сообщается в публикации ведомства.
О возгорании в Театре сатиры стало известно утром в воскресенье, 28 января. Борьбу с огнем затрудняли конструктивные особенности здания.
В связи с тушением пожара перекрывали съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Позднее было открыто движение по одной полосе в направлении 1-й Брестской улицы. В настоящее время пожар ликвидирован.
Движение транспорта изменили около Театра сатиры из-за пожара
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