Вечерние спектакли в Театре сатиры отменили для завершения работ МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Театре сатиры отменили вечерние спектакли в связи с задымлением на крыше и работой МЧС, сообщили в пресс-службе департамента культуры.

Ранее отменили спектакль, который должен был состояться в 12:00.

"На вечер воскресенья, 28 января, были запланированы два спектакля: "Невольницы" на Основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры". Информация о проведении последующих спектаклей будет сообщена позже", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время. Информацию о возврате средств можно получить по телефону 8 (495) 699-36-42. Кроме того, сотрудники театра проинформируют зрителей по email и телефону.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58. Отмечалось, что тушение было затруднено конструктивными особенностями здания.

В связи с тушением пожара перекрывали съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. В настоящее время пожар ликвидирован.

