28 января, 13:51 (обновлено 28.01.2024 14:23)Происшествия
Пожар в здании Театра сатиры в Москве ликвидировали
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в здании Театра сатиры в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Москвы.
В министерстве уточнили, что специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу по выявлению причин случившегося.
В сообщении отметили, что в районе очага задымления не было обнаружено проведения ремонтных работ.
Между тем ТАСС со ссылкой на оперативные службы отмечает, что площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58. Отмечалось, что тушение было затруднено конструктивными особенностями здания.
В связи с тушением пожара перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Кроме того, отменены вечерние спектакли в театре.
В пресс-службе Театра сатиры прокомментировали ситуацию с возгоранием
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