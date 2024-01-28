Пожар в здании Театра сатиры в Москве ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании Театра сатиры в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщает МЧС Москвы.

В министерстве уточнили, что специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу по выявлению причин случившегося.

В сообщении отметили, что в районе очага задымления не было обнаружено проведения ремонтных работ.

Между тем ТАСС со ссылкой на оперативные службы отмечает, что площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58. Отмечалось, что тушение было затруднено конструктивными особенностями здания.

В связи с тушением пожара перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Кроме того, отменены вечерние спектакли в театре.

В пресс-службе Театра сатиры прокомментировали ситуацию с возгоранием