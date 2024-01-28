Открыто движение по одной полосе в направлении 1-й Брестской улицы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Открыто движение по одной полосе в направлении 1-й Брестской улицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры. В департаменте уточняли, что ограничения будут действовать на время работы оперативных и экстренных служб.

Пожар в здании Театра сатиры в центре Москвы ранее был ликвидирован. Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу по выявлению причин случившегося.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10:58. Вечерние спектакли в театре в связи со случившимся отменены.

Пожарные эвакуировали 50 человек из Театра сатиры