Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета

Фото: телеграм-канал "Официальный канал Театра Моссовета"

Гражданам, которые не смогли попасть на спектакль "Дороги, которые нас выбирают" в Театре сатиры из-за возникшего там пожара, предоставили билеты в Театр Моссовета. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале департамента культуры Москвы.

"Был отменен утренний спектакль "Дороги, которые нас выбирают". Часть зрителей, пришедших на спектакль, приняли приглашение Театра Моссовета, расположенного в соседнем здании, и бесплатно посетили спектакль "Карлсон", – говорится в публикации.

О возгорании в Театре сатиры стало известно утром в воскресенье, 28 января. Борьбу с огнем затрудняли конструктивные особенности здания.

В связи с тушением пожара перекрывали съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. В настоящее время пожар ликвидирован.

Вечерние представления в театре пришлось отменить в связи с задымлением на крыше и работой МЧС. Уточнялось, что зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме.



Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры