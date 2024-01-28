28 января, 16:22Культура
Зрители отмененного спектакля в Театре сатиры посетили Театр Моссовета
Фото: телеграм-канал "Официальный канал Театра Моссовета"
Гражданам, которые не смогли попасть на спектакль "Дороги, которые нас выбирают" в Театре сатиры из-за возникшего там пожара, предоставили билеты в Театр Моссовета. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале департамента культуры Москвы.
"Был отменен утренний спектакль "Дороги, которые нас выбирают". Часть зрителей, пришедших на спектакль, приняли приглашение Театра Моссовета, расположенного в соседнем здании, и бесплатно посетили спектакль "Карлсон", – говорится в публикации.
О возгорании в Театре сатиры стало известно утром в воскресенье, 28 января. Борьбу с огнем затрудняли конструктивные особенности здания.
В связи с тушением пожара перекрывали съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. В настоящее время пожар ликвидирован.
Вечерние представления в театре пришлось отменить в связи с задымлением на крыше и работой МЧС. Уточнялось, что зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме.
Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры
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