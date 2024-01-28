Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 23:40

Происшествия

Следователи начали проверку поcле пожара в Театре сатиры

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Доследственную проверку организовали в Москве по факту возгорания, которое произошло в Театре сатиры. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего и участники тушения пожара. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая", – сообщается в публикации.

О возгорании в Театре сатиры стало известно в воскресенье, 28 января. Пожарным было трудно справляться с огнем из-за конструктивных особенностей здания. Через некоторое время пожар успешно ликвидировали.

В связи с тушением перекрывали съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Позднее автомобильное движение в районе Театра сатиры полностью восстановили.

Прокуратура взяла на контроль процедуру проверки, организованной по факту пожара.

Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика