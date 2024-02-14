Пожар произошел в подвале двухэтажного дома в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание произошло в подвале двухэтажного административного здания в Большом Дровяном переулке в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Пожар в доме 12, строении 3, подчеркнули в пресс-службе ведомства, распространился на площади 40 квадратных метров. По прибытии на место пожарные увидели, что пламя охватило складируемые продукты и упаковки товара, уточнили в пресс-службе ведомства.

"В здании людей нет. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар был локализован. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас оперативные службы города работают на месте происшествия. Из-за пожара движение по Большому Деревянному переулку временно перекрыто, рассказали в столичном Дептрансе.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – уточнила пресс-служба департамента в своем телеграм-канале.

6 февраля в центре Москвы загорелось здание Шевалдышевского подворья, которое построили еще в XVII веке. Возгорание удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. Причиной пожара на Никольской улице могли стать сварочные работы, указывали в СК РФ.

До этого, 30 января, в другом здании на улице Гиляровского, 29, также произошло возгорание. Его удалось ликвидировать в тот же день. Пострадавших не было.

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