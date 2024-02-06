Здание Шевалдышевского подворья загорелось в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в реконструируемом здании рядом с Красной площадью в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

По данным ведомства, здание расположено по Никольской улице, 4, речь идет о здании Шевалдышевского подворья.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что площадь пожара, который произошел в здании на реконструкции, составляет 150 квадратных метров.

Ранее стало известно о возгорании на Автозаводской улице в столице. Там воспламенилась обшивка фасада здания ТРЦ "Ривьера". В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве уточнили, что в 09:24 пожарным удалось локализовать огонь, а в 09:34 – полностью ликвидировать.

До этого сообщалось о пожаре в двухэтажном доме в Усть-Илимске Иркутской области. Изначально площадь возгорания составляла 400 "квадратов", позже она достигла 700 квадратных метров. Специалисты смогли локализовать пожар.

Пожар произошел в жилом доме в поселении Сосенском