04 февраля, 10:40Происшествия
Два человека пострадали после взрыва газа в доме в Дагестане
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Два человека получили травмы в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в дагестанском Дербенте. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.
Взрыв произошел на втором этаже в доме на улице Магомеда Далгата, 1А. Хлопок газа не спровоцировал пожар, уточнили в МЧС. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
"Разрушений нет, выбиты окна. Всего к ликвидации последствий хлопка привлечены от МЧС 12 человек и 4 единицы техники", – говорится в сообщении.
На фоне ситуации местная прокуратура начала проверку, в ходе которой правоохранители дадут оценку соблюдению требований законодательства в области обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве мать и пять детей пострадали от отравления угарным газом, их госпитализировали. Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по региону, во время приготовления ужина женщине с тремя дочерьми и двумя сыновьями стало плохо. Следователи организовали проверку.
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