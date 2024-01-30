В центре Москвы загорелось здание горкома КПРФ и пожарная часть

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пожар произошел в здании, где расположен столичный комитет КПРФ и пожарно-спасательная часть. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Москве.

Информация о возгорании на улице Гиляровского, 29, поступила в дежурную часть в 15:08.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений со второго этажа находящегося на реконструкции административного здания происходит загорание. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что пожарные спасли двух человек и локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров. По данным управления, в здании горели строительные материалы.

Между тем в телеграм-канале столичного Дептранса уточнили, что в связи с пожаром на улице Дурова, 49, было временно перекрыто движение от площади Борьбы до МЦД Каланчевская в оба направления. Горожанам рекомендовали заблаговременно выбирать альтернативные маршруты. На территории ЧП работают оперативные службы Москвы.

Ранее сообщалось, что в городе Ясногорске Тульской области воспламенилась крыша четырехэтажного дома на улице Ленина. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе 12 детей. Спустя время спасатели ликвидировали возгорание.

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