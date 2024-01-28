Около 450 человек эвакуировались из ДК "Красный октябрь" после короткого замыкания

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Из дома культуры "Красный октябрь" самостоятельно эвакуировались около 450 человек из-за короткого замыкания. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Сообщается, что утром в воскресенье, 28 января, в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Вишневой.

Прибывшие огнеборцы не обнаружили признаки пожара. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 450 человек.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электрощитовой, однако последующего горения не произошло. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в центре Москвы загорелся Театр сатиры. По информации СМИ, площадь пожара составила 350 метров. Причиной пожара в Театре сатиры, предварительно, стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах.