Мужчина погиб в результате возгорания в доме в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

58-летний мужчина погиб в результате возгорания в квартире жилого дома в третьем микрорайне Зеленограда. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что причину пожара установят после пожарно-технической экспертизы. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее стало известно, что на Котельнической набережной в квартире жилого дома вспыхнул пожар. В результате погибла женщина 1943 года рождения. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре.

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