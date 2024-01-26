26 января, 21:33Происшествия
Мужчина погиб в результате возгорания в доме в Зеленограде
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
58-летний мужчина погиб в результате возгорания в квартире жилого дома в третьем микрорайне Зеленограда. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что причину пожара установят после пожарно-технической экспертизы. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее стало известно, что на Котельнической набережной в квартире жилого дома вспыхнул пожар. В результате погибла женщина 1943 года рождения. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре.
Пожар в здании ансамбля католической церкви в центре Москвы ликвидирован
Читайте также