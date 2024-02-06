СК назвал предварительную причину пожара в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Здание Шевалдышевского подворья, по предварительным данным, загорелось во время сварочных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Кроме того, следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Уточняется, что возгорание произошло в ходе проведения противоаварийных мероприятий по сохранению исторического здания.

По факту пожара следственный отдел по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве организовал доследственную проверку по части 1 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").

Между тем движение по Богоявленскому переулку, которое ранее было перекрыто из-за пожара, восстановлено, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Пожар вспыхнул в здании на Никольской улице, 4. Объект был построен еще в XVII веке.

Спустя время спасателям удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров. По данным оперативных служб, огонь полыхал на трех этажах, а очаг пожара находился на втором. Позднее пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль произошедшее.

Возгорание произошло в здании на Никольской улице