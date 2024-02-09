В МЧС сообщили, что при пожаре в жилом доме на севере Москвы никто не пострадал

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

При пожаре в жилом доме на севере Москвы никто не пострадал. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает РИА Новости.

"Пострадавших нет", – указано в сообщении.

Жильцы дома были осмотрены медиками и отпущены. В МЧС подчеркнули, что благодаря слаженным и грамотным действиям огнеборцев была проведена оперативная эвакуация из дома.

На данный момент открытое горение было ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разбор конструкций.

На месте работают 175 специалистов и более 50 единиц техники, два вертолета Московского авиационного центра при тушении пожара сбросили 50 тонн воды.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что в результате пожара пострадали более 10 человек.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время огонь охватил четыре тысячи "квадратов".

Сергей Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Из дома были эвакуированы более 400 человек. Их временно разместили в здании торгового комплекса и пяти автобусах. На месте также работают психологи.

Видео: телеграм-канал Mash