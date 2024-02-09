Собянин: оказываем всю необходимую помощь жителям горящего дома на улице Черняховского

Фото: телеграм-канал Baza

Жильцам эвакуированных домов на севере Москвы оказывается необходимая помощь, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, пожарные принимают все меры по ликвидации огня.

"Все городские службы на месте", – подчеркнул мэр.

В Дептрансе сообщили, что к месту пожаротушения выделили пять автобусов Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома. Три транспортных средства уже прибыли на место.

Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что пожар на севере Москвы угрожает соседним домам. Также есть угроза, что огонь перекинется на торговый центр, находящийся через улицу.

По последним данным, площадь пожара возросла до четырех тысяч квадратных метров. В горящем доме началось обрушение чердака. Из дома были эвакуированы более 400 человек. Для размещения эвакуированных к месту пожара направлены автобусы. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлечены более 130 специалистов и 41 единица техники. Для борьбы с огнем также направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время увеличилась до 2 тысяч "квадратов".

Видео: телеграм-канал Mash