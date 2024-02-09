Площадь пожара в жилом доме в Москве увеличилась до 2 тысяч "квадратов" – МЧС

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Площадь пожара на крыше жилого дома на севере столицы увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

По данным экстренных служб, кровля горит по всей площади. Для ликвидации огня привлекут авиацию, в частности, на место ЧП вылетел вертолет.

Движение транспорта по улице Черняховского перекрыто на время работ оперативных и экстренных служб.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Идет эвакуация жильцов. Информации о пострадавших не поступало.

Сперва площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти.