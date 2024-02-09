Пожар в доме на севере Москвы охватил 4 000 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара в жилом доме на севере Москвы возросла до 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Москве площадь пожара увеличилась до 4 000 квадратных метров", – указано в сообщении.

Уточняется, что в горящем доме началось обрушение чердака. Из дома были эвакуированы более 400 человек.

К ликвидации пожара привлечены более 130 специалистов и 41 единица техники. Для борьбы с огнем также направлены 2 вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время увеличилась до 2 000 "квадратов".

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Видео: телеграм-канал Mash