Прокуратура взяла под контроль соблюдение жилищных прав жителей горящего в Москве дома

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура взяла под контроль соблюдение жилищных прав жителей горящего на севере столицы дома, сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.

Также прокуратура контролирует установление всех обстоятельств возгорания. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова.

По последним данным, площадь пожара возросла до четырех тысяч квадратных метров. В горящем доме началось обрушение чердака. Из дома были эвакуированы более 400 человек. Для размещения эвакуированных к месту пожара направлены автобусы. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Сергей Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. К ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники. Для борьбы с огнем также направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время увеличилась до 2 тысяч "квадратов".