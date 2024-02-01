Пожар произошел на территории мясоперерабатывающего завода в подмосковном Пушкине

На территории мясоперерабатывающего завода в подмосковном Пушкине произошел пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Пушкине горит административное здание на территории мясного предприятия", – говорится в сообщении.

Площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров. Спасатели видят угрозу перехода огня на соседние объекты.

В тушении пожара принимают участие 56 человек с использованием 20 единиц техники.

До этого два человека погибли в результате пожара в квартире в Зюзине. Возгорание произошло в доме на Большой Юшуньской улице. Причины пожара выяснялись.