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01 февраля, 11:26

Происшествия

Пожар в Буйнакске локализовали на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели локализовали пожар в дагестанском Центральном универсальном магазине в Буйнакске на площади 2 тысяч "квадратов". Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

К ликвидации пламени привлекли 86 специалистов и 26 единиц техники, уточнили в министерстве.

Пожар в ЦУМе вспыхнул в четверг, 1 февраля. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, позже она выросла до 1,2 тысячи "квадратов".

На территорию ЧП направились пожарно-спасательные подразделения городов Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел. В МЧС рассказали, что спасатели смогли эвакуировать из горящего здания 27 человек.

Ранее стало известно о пожаре в квартире жилого дома на Большой Юшуньской улице в столичном районе Зюзино. В результате происшествия погибли два человека.

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