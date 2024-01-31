Инцидент произошел на промплощадке в Невском районе Санкт-Петербурга

Фото: телеграм-канал "Фонтанка SPB Online"

Громкий взрыв произошел в районе Глухоозерского шоссе в Санкт-Петербурге, написал губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, на территории промышленной площадки в Невском районе случился инцидент, потребовавший внимания силовых структур. В результате ЧП никто не пострадал, существенного вреда имуществу не причинено. Сейчас осуществляется расследование ситуации, местная администрация работает во взаимодействии с правоохранительными органами, заключил Беглов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на администрацию города, инцидент произошел в зоне слива мазута на промышленной площадке в Невском районе. Местные власти работают во взаимодействии со всеми силовыми ведомствами, члены оперштаба готовят доклады по ситуации.

Ранее сообщалось, что на московской ТЭЦ-23 произошло короткое замыкание. Там была повреждена кабельная линия, из-за чего случился хлопок. Однако инцидент не вызвал никаких нарушений в электроснабжении столичных потребителей.

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