В результате пожара в жилом доме на севере Москвы пострадали более 10 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 10 человек получили различные травмы в результате пожара в жилом доме на улице Черняховского в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На место ЧП прибыл медицинский вертолет. К настоящему времени пожар в шестиэтажном доме локализован.

Столичный главк МЧС России нарастил группировку сил и средств на месте ЧП. В ликвидации огня задействовано большинство подразделений столичной пожарно-спасательного гарнизона.

На месте происшествия находится заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова. Она координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

По последним данным, площадь пожара возросла до четырех тысяч квадратных метров. В горящем доме началось обрушение чердака. Из дома были эвакуированы более 400 человек.

Эвакуированных жильцов временно разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах. На месте работают психологи.

Сергей Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. К ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники. Для борьбы с огнем также направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время увеличилась до 2 тысяч "квадратов".

Пожар на улице Черняховского локализован – экстренные службы