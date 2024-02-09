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03:10

Происшествия

Пожар на улице Черняховского локализован

Фото: МЧС России

Пожар в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт" был локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве", – указано в сообщении.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что более 10 человек получили различные травмы в результате пожара.

Сергей Собянин ранее сообщил, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. К ликвидации пожара привлечены более 130 специалистов и 41 единица техники. Для борьбы с огнем также направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра, которые сбросили 15 тонн воды.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время огонь охватил 4 тысячи "квадратов".

Пожар на улице Черняховского локализован – экстренные службы

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