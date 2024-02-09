Вертолеты, привлеченные к тушению пожара на севере Москвы, сбросили 15 тонн воды

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Вертолеты, привлеченные к тушению пожара в доме на улице Черняховского на севере столицы, уже сбросили 15 тонн воды, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что пожарно-спасательные подразделения принимают все меры для ликвидации пожара. Столичный главк МЧС России наращивает группировку сил и средств на месте ЧП. В ликвидации огня задействовано большинство подразделений столичной пожарно-спасательного гарнизона.

Эвакуированных жильцов временно разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах. На месте работают психологи.

По информации ТАСС, кровля полностью обрушилась и горящие обломки падают вокруг дома. Пожарные работают, соблюдая дистанцию, техника и оборудование расположены на расстоянии от дома.

На месте происшествия находится заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова. Она координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

По последним данным, площадь пожара возросла до четырех тысяч квадратных метров. В горящем доме началось обрушение чердака. Из дома были эвакуированы более 400 человек. Для размещения эвакуированных к месту пожара направлены автобусы. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Сергей Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. К ликвидации пожара привлечены более 130 специалистов и 41 единица техники. Для борьбы с огнем также направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время увеличилась до 2 тысяч "квадратов".