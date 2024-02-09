Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в жилом доме на севере Москвы ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее говорилось о локализации пожара в шестиэтажном доме. Сотрудники МЧС России продолжают бороться с огнем.

Сергей Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. К ликвидации пожара привлечены более 130 специалистов и 41 единица техники. Для борьбы с огнем также направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра, которые сбросили 15 тонн воды.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время огонь охватил четыре тысячи "квадратов".

Из дома были эвакуированы более 400 человек. Их временно разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах. На месте работают психологи.

На месте происшествия находится заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова. Она координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

Видео: телеграм-канал Mash