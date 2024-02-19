Пожар вспыхнул в нежилом здании на севере Москвы

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар вспыхнул в нежилом здании в 1-м Балтийском переулке, доме 6/21, корпусе 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Спасатели установили, что возгорание произошло на шестом этаже и чердаке. Информация о пострадавших не поступала.

Как уточнила столичная Госавтоинспекции в своем телеграм-канале, движение по 1-му Балтийскому переулку в районе дома 6/21 от улицы Часовой до улицы Усиевича было перекрыто.

На территории возгорания находятся несколько экипажей ДПС.

"Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Возгорание спровоцировало обрушение кровли, уточнили там. По данным агентства, в здании располагалось общежитие Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского.

Ранее сообщалось о смерти мужчины, который стал жертвой пожара в квартире жилого дома в микрорайоне Северное Чертаново. В столичной прокуратуре рассказали, что причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. В свою очередь, СК России по Москве организовал доследственную проверку.