Пожар площадью 2 тысячи "квадратов" тушат в складском помещении в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар в складском помещении в подмосковном Подольске тушат на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Подольске горит производственно-складское здание на 2000 квадратных метрах", – указано в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать. На месте работают более 50 человек и 15 единиц техники.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее крупный пожар ликвидировали на строительном рынке в Волгограде. Возгорание было локализовано на площади 920 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.

До этого две женщины погибли в результате пожара в Москве на улице Академика Илюшина. После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время скончалась.