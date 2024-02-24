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24 февраля, 11:47

Происшествия

Две женщины погибли в результате пожара на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Одна из квартир загорелась в жилом доме на улице Академика Ильюшина. В результате пожара погибли две женщины. Столичный главк СК РФ сообщил в своем телеграм-канале о начале проверки.

"После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время скончалась", – говорится в публикации.

Специалисты проводят осмотр места случившегося. Следователи намерены установить все обстоятельства пожара. Планируется провести ряд экспертиз.

Ранее в пожаре на юге Москвы погиб мужчина 1950 года рождения. В столичной прокуратуре уточнили, что причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Чертановская межрайонная прокуратура.

Квартира загорелась в многоэтажном доме в Северном Чертанове

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