24 февраля, 11:47Происшествия
Две женщины погибли в результате пожара на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Одна из квартир загорелась в жилом доме на улице Академика Ильюшина. В результате пожара погибли две женщины. Столичный главк СК РФ сообщил в своем телеграм-канале о начале проверки.
"После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время скончалась", – говорится в публикации.
Специалисты проводят осмотр места случившегося. Следователи намерены установить все обстоятельства пожара. Планируется провести ряд экспертиз.
Ранее в пожаре на юге Москвы погиб мужчина 1950 года рождения. В столичной прокуратуре уточнили, что причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Чертановская межрайонная прокуратура.
Квартира загорелась в многоэтажном доме в Северном Чертанове
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