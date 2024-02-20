Названа предварительная причина пожара в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной пожара в квартире жилого дома, расположенного в Линейном проезде, могло стать возгорание двух аккумуляторных батарей от электросамоката. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате пожара погибли два человека. Также медикам передали одного пострадавшего.

"На севере Москвы горела квартира на 35 квадратных метрах. По предварительной версии, пожар случился от двух аккумуляторных батарей от электросамоката. Они воспламенились во время зарядки. Все прогорело до бетона", – говорится в публикации.

Спасатели помогли выбраться на улицу 17 местным жителям. В борьбе с огнем задействовали 52 человека и 14 единиц специальной техники.

До этого в аккаунте столичной прокуратуры появилась информация о том, что пожар унес жизни мужчины 1941 года рождения и женщины 1943 года рождения.

Ранее в пожаре, который случился в квартире дома в проезде Карамзина, погибла женщина 1981 года рождения. Причину возгорания установят после проведения соответствующей экспертизы. Черемушкинская межрайонная прокуратура намерена проконтролировать ход проверки по данному инциденту.



Пожар потушили в доме на севере Москвы