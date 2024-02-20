Возгорание на складе в ТиНАО полностью ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание в складском здании в ТиНАО полностью потушили, в ликвидации пожара участвовали 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.

Пожар на строительном складе в ТиНАО произошел во вторник, 20 февраля. Огонь вспыхнул на 21-м километре Калужского шоссе, доме 3В.

После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в отдельно стоящем одноэтажном складском здании. Сотрудникам МЧС удалось избежать распространения огня и локализовать возгорание на площади 540 "квадратов".

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