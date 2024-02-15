Появились кадры сгоревшего в центре Москвы клуба Lookin Rooms

Видео: телеграм-канал Lookin Rooms

Во время пожара в центре Москвы сгорели банкетный зал и клуб Lookin Rooms. На опубликованном в телеграм-канале заведения ролике видно, что обгоревшие конструкции, от которых идет пар, продолжают проливать водой.

Крыша помещения обвалилась, поэтому весь интерьер клуба завален снегом, однако часть конструкции не обрушилась. Тем не менее все помещение покрыто темной сажей.

Возгорание в здании на Пушкинской площади произошло утром 15 февраля. Огонь охватил помещения площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным оперативных ведомств, огонь охватил три постройки во дворе здания "Известия Hall", конструкции одного из них обрушились. Пламя не перекинулось на здание лишь благодаря скоординированным действиям пожарных.

Возгорание было локализовано в 08:39, в 09:41 было ликвидировано открытое горение, а полностью пожар был потушен в 10:04. Данным инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре, где взяли ход и результаты проверки под свой контроль.

СК по Москве организовал проверку после пожара во дворе "Известия Hall"