15 февраля, 16:25Происшествия
Появились кадры сгоревшего в центре Москвы клуба Lookin Rooms
Крыша помещения обвалилась, поэтому весь интерьер клуба завален снегом, однако часть конструкции не обрушилась. Тем не менее все помещение покрыто темной сажей.
Возгорание в здании на Пушкинской площади произошло утром 15 февраля. Огонь охватил помещения площадью 1,5 тысячи квадратных метров.
По данным оперативных ведомств, огонь охватил три постройки во дворе здания "Известия Hall", конструкции одного из них обрушились. Пламя не перекинулось на здание лишь благодаря скоординированным действиям пожарных.
Возгорание было локализовано в 08:39, в 09:41 было ликвидировано открытое горение, а полностью пожар был потушен в 10:04. Данным инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре, где взяли ход и результаты проверки под свой контроль.
СК по Москве организовал проверку после пожара во дворе "Известия Hall"
Читайте также
- Движение на нескольких улицах в центре Москвы восстановили после пожара
- Движение перекрыли на двух улицах в центре Москвы из-за пожара в здании "Известия Hall"