Открытое горение на нефтебазе под Курском ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Открытое горение на нефтебазе в Курском районе ликвидировали. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, общие усилия пожарных, военных и специалистов иных оперативных служб не позволили увеличиться площади пожара, также удалось свести к минимуму последствия. Губернатор поблагодарил всех за участие в тушении и работу.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 15 февраля после атаки украинского беспилотника. По предварительной информации, никто не пострадал.

Позже пожарные смогли локализовать возгорание одного из трех резервуаров на нефтебазе. Речь идет о резервуаре объемом 400 кубометров. По сообщению экстренных служб, горение продолжалось еще двух емкостей объемом тысячу и 400 кубометров. Со слов Старовойта, на месте пожара работали 165 человек и 35 единиц техники.

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